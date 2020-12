Il caso Puglia | Lopalco | «Qui verso la zona gialla | purtroppo Temo segnale sbagliato | ma i dati migliorano»

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La possibilità che lapossa passare oggi dallaarancione a quellanon entusiasma il neoassessore regionale alla Salute, l’epidemiologo Pier Luigi, che in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno solleva tutti i suoi timori sia per l’effetto psicologico sia quel passaggio potrà avere sui pugliesi, sia quello sul sistema sanitario regionale, sotto stress in questo periodo sotto il peso di numeri pesanti anche sulle terapie intensive. Un momento difficile, ma che secondocoincide anche con il picco della pandemia di Coronavirus inche precede i primi miglioramenti: «I contagi si stanno stabilizzando – ha spiegato – e nelle prossime due settimane vedremo una diminuzione». Diventare oraper laperò: ...

La scuola è stata “effettivamente un incubatore di infezione”: è quanto sottolinea l’assessore alla Salute della Regione Puglia, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, in una relazione trasmessa al governa ...(ANSA) – BARI, 03 DIC – Su 8.753 test per l’infezione da coronavirus oggi in Puglia sono stati registrati 1.602 casi positivi: 721 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 177 nella provinc ...