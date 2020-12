Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi e i dati della Protezione Civile per il 4 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I nuovi casi suddivisi nelle regioni: in Alto Adige si registrano altri 11 decessi Covid. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.009 tamponi e riscontrato 285 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono 90 casi riscontrati con i test antigenici. 270 persone con Covid-19 sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri, 148 nelle cliniche private e altre 32 in terapia intensiva. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’andamento dell’epidemia diincon ildel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento I nuovi casi suddivisi nelle regioni: in Alto Adige si registrano altri 11 decessi Covid. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.009 tamponi e riscontrato 285 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono 90 casi riscontrati con i test antigenici. 270 persone con Covid-19 sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri, 148 nelle cliniche private e altre 32 in terapia intensiva. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

