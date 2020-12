Il 57,8% degli italiani è disposto a rinunciare alle libertà personali per la salute: il rapporto Censis (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il 57,8 per cento degli italiani (il 64,7 per cento tra gli under34) è disposto a rinunciare alle libertà personali in nome della tutela della salute collettiva, lasciando al governo le decisioni su quando e come uscire di casa, su che cosa è possibile fare, sulle persone che si possono incontrare. E il 38,5 per cento (il 44,6 per cento di chi ha tra 18 e 34 anni) è pronto a rinunciare ai propri diritti civili per un maggiore benessere economico, introducendo limiti al diritto di sciopero e alla libertà di opinione. È quanto emerge dal 54esimo rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese nella parte che indaga sulle “scorie” dell’epidemia di Covid 19, prima tra tutte – ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il 57,8 per cento(il 64,7 per cento tra gli under34) èin nome della tutela dellacollettiva, lasciando al governo le decisioni su quando e come uscire di casa, su che cosa è possibile fare, sulle persone che si possono incontrare. E il 38,5 per cento (il 44,6 per cento di chi ha tra 18 e 34 anni) è pronto aai propri diritti civili per un maggiore benessere economico, introducendo limiti al diritto di sciopero e alladi opinione. È quanto emerge dal 54esimosulla situazione sociale del Paese nella parte che indaga sulle “scorie” dell’epidemia di Covid 19, prima tra tutte – ...

