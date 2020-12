IATA lancia allarme sul trasporto vaccini

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – La, l’associazione internazionale delle compagnie aeree,l’sulla capacità dideianti-Covid. A fronte della disponibilità effettiva di mille aeromobili adeguati a trasferire questo tipo di carico, è stato calcolato che ne servirebbero 8mila. Dal momento che occorrerà somministrare una doppia dose per ciascuno individuo, da una ricerca Dhl-McKinsey emerge che potrebbero servire 15 mila voli effettuati con aerei widebody cargo. Allo stato attuale – secondo la– non si è in grado di garantire la distribuzione a tappeto del vaccino. A ciò di aggiunge il nodo degli aeroporti, pochi dei quali già attrezzati per garantire la rete delcon temperatura al di sotto dei -18°C. La sfida più grande riguarda il ...