I vip che sono guariti dal Covid: dalla Seredova alla Satta (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'esercito dei positivi al Covid si ingrossa sempre di più e i vip che ne sono usciti raccontano la loro battaglia per vincere contro il virus: da Alena Seredova, ritornata alla libertà dopo 21 giorni di isolamento, a Melissa Satta, guarita dopo aver contratto la malattia insieme al figlio. E poi Aurora Ramazzotti che s'è infettata insieme al fidanzato, Francesco Totti che è stato male mentre Ilary Blasi era positiva ma asintomatica… La prima a raccontare l'arrivo della malattia è stata Federica Pellegrini. Giovane, sportiva, allenata e in grande forma bloccata a letto dal Covid: "Non riesco ad alzarmi, mi fa male tutto" aveva raccontato durante le prime fasi. La nuotatrice aveva spiazzato i follower con la sua testimonianza del virus che si era insidiato in lei e l'aveva messa ko, ...

