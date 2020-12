I British Fashion Awards 2020 celebrano ambiente e comunità

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ogni anno, il British Fashion Council dà vita a una delle premiazioni più attese dell’industria moda, nonché a uno dei red carpet più patinati: parliamo dei Fashion Awards, che per il 2020 – come c’era da aspettarsi – hanno subito delle considerevoli modifiche per via delle limitazioni dovute alla situazione sanitaria globale. Niente tappeto rosso quindi, fatta eccezione per alcuni look griffatissimi sfoggiati virtualmente dalle star durante la cerimonia digitale (nella gallery). Ma, in ogni caso, un’edizione che ha segnato importanti traguardi raggiunti dal fashion system negli ultimi dodici mesi. Tenutasi via zoom con host del calibro di Priyanka Chopra, Rosalía, Millie Bobby Brown e Maisie Williams, i British Fashion Awards hanno celebrato come sempre i protagonisti della moda che hanno fatto dell’innovazione e della creatività i loro baluardi, ma con un’attenzione ulteriore alle tematiche a cui questo particolare 2020 ci ha messo faccia a faccia.