Hyundai Motor: nuova piattaforma per auto elettriche (Di venerdì 4 dicembre 2020) Hyundai Motor rompe gli indugi e decide di entrare con forza nel settore delle vetture elettriche. La società automobilistica sudcoreana ha annunciato che presto introdurrà una piattaforma che servirà proprio per incentivare la produzione di automobili sostenibili, sottolineando che sfrutterà le proprie conoscenze in fatto di batterie per abbattere i costi e per velocizzare i Leggi su periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020)rompe gli indugi e decide di entrare con forza nel settore delle vetture. La societàmobilistica sudcoreana ha annunciato che presto introdurrà unache servirà proprio per incentivare la produzione dimobili sostenibili, sottolineando che sfrutterà le proprie conoscenze in fatto di batterie per abbattere i costi e per velocizzare i

