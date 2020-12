Horizon e COSME | Vuolo Lega | “Ecco come l’Europa può cambiare il Mercato ortofrutticolo di Pagani”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEurope sarà il programma quadro europeo per l’innovazione per il periodo 2021-2027. Le linee guida di questo cosìdi altri fondi, nato per le PMI, saranno pubblicate a febbraio. Maiora quindi è importante essere concreti ed individuare i progetti sul territorio e le aree da rimettere a nuovo. A tal propositorlamentare ID/, Luciacommenta: “Europe esono certamente i due fondi europei di riferimento per ideare e concretizzare il progetto pilota per il nuovodi Pagani/Nocera Inferiore al quale stiamo lavorando”. Da tre anni il...