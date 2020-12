Hickey | «No al Bayern Monaco per il Bologna Ecco come si può battere l’Inter»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Aaronha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole del terzino delAaron, terzino del, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni. PRESSIONE – «Diciamo che la pressione in campo non la sento, quello e? vero. Semmai, in passato, poco prima della partita avvertivo un po’ di nervosismo ma e? successo che i miei compagni, anche in Scozia, vedendomi cosi? mi dicevano “calma, tutto filera? liscio”. Ora, quando succede, faccio prima: mi calmo da solo». SERIE A – «essere atterrati sulla Luna: clamoroso, fantastico, il torneo piu? bello del mondo. La partita dura 97 minuti in to- tale? Per 97 minuti devi stare concentrato, non esiste altro. La tattica, poi, e? qualcosa che va sempre imparata, e? un ...