Hazard è costato 72.258 euro al minuto al Real Madrid. E gli infortuni sono colpa… dello stress (Di venerdì 4 dicembre 2020) Situazione delicata in Spagna per il Real Madrid. Da una parte Zinedine Zidane e i risultati che fino ad ora mancano ai blancos. Dall'altra, uno dei simboli del fallimento merengues degli ultimi mesi: Eden Hazard.Il calciatore belga è stato profumatamente pagato nella scorsa finestra di mercato estiva del 2019 ben oltre i 100 milioni di euro. Una cifra che, visti i continui problemi fisici del calciatore, ad oggi, non ha avuto il seguito desiderato. Il noto quotidiano AS ha provato a calcolare quanto effettivamente sia costato l'investimento sull'ex Chelsea al Real Madrid. Le somme., sono davvero importanti...Hazard: quanto costi al Real MadridPiù che per i gol, gli assist e le sue giocate, ...

