Hawkeye: il cast della serie si allarga (c'è anche Yelena Belova) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Variety ha riportato in anteprima la notizia che nel cast di Hawkeye faranno il loro ingresso un gran numero di attori di un certo calibro. Leggi su nospoiler (Di venerdì 4 dicembre 2020) Variety ha riportato in anteprima la notizia che neldifaranno il loro ingresso un gran numero di attori di un certo calibro.

2ntmglm : RT @MaleficamenteIo: La marvel really said 'sappiamo che non guarderete hawkeye quindi eccovi vera farmiga, florence pugh, hailee steinfiel… - bcksbrns : RT @MaleficamenteIo: La marvel really said 'sappiamo che non guarderete hawkeye quindi eccovi vera farmiga, florence pugh, hailee steinfiel… - IGNitalia : Florence Pugh (Midsommar, Vedova Nera), Tony Dalton (Better Call Saul) e altri quattro grandi attori si uniscono al… - UnaCumberbitch : RT @MaleficamenteIo: La marvel really said 'sappiamo che non guarderete hawkeye quindi eccovi vera farmiga, florence pugh, hailee steinfiel… - SerieTvserie : “Hawkeye”: Vera Farmiga, Florence Pugh ed altri attori si sono uniti al cast -