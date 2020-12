“Happiness Becomes You”: il nuovo libro di Tina Turner (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tina Turner, icona mondiale della musica, ha pubblicato “Happiness Becomes You”. Si tratta di un libro che la Turner definisce una “guida per cambiare la tua vita per sempre”. L’icona rock racconta stralci di vita, inedite curiosità, il suo rapporto con il Buddismo e le aspirazioni di un passato che ha saputo trasformare in una Leggi su periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020), icona mondiale della musica, ha pubblicato. Si tratta di unche ladefinisce una “guida per cambiare la tua vita per sempre”. L’icona rock racconta stralci di vita, inedite curiosità, il suo rapporto con il Buddismo e le aspirazioni di un passato che ha saputo trasformare in una

MoliPietro : “Happiness Becomes You”: il nuovo libro di Tina Turner - zazoomblog : “Happiness Becomes You”: il nuovo libro di Tina Turner - #“Happiness #Becomes #You”: #nuovo -