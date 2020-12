Hannah Arendt | una pensatrice indipendente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020)nasce ad Hannover il 14 Ottobre del 1906. Filosofa, politologa, storica tedesca, ebrea di origini, viene naturalizzata americana. Tutto il suo pensiero, e la sua “teoria” politica, non può essere slegato da quelle che sono state le esperienze fondamentali della sua esistenza. La sua, infatti, è una biografia per molti aspetti drammatica. In quanto ebrea, lascia la Germania nazista e si trasferisce negli Stati Uniti, dove, non senza fatica, si ricostruisce una vita personale e professionale. Le sue opere sono caratterizzate da un’attualità che continua a far discutere. Le origini del totalitarismo, La condizione umana, La banalità del male, per citare solo le principali, hanno avuto una risonanza immediata e per le tesi, e per lo stile argomentativo, coraggiosamente controcorrente rispetto ai dogmi ideologici, e hanno dimostrato di ...