Hai questi centesimi di euro? Pazzesco | ecco il loro valore

La moneta unica utilizzata in Italia è l'euro. All'euro appartengono sia banconote che monete con diversi valori, tra le monete abbiamo i centesimi, conosciuti, talvolta, come ramini. I centesimi di euro sono delle monetine di piccole dimensioni e non stanno simpatiche a tutti, perché molto spesso si accumulano nei portafogli senza riuscire ad utilizzarli, ad esempio molti distributori non le accettano, i caselli autostradali, alcuni supermercati con casse automatiche, insomma, alcune volte è veramente difficile smaltirli. Non a caso negli ultimi periodi si stava valutando l'opzione di dire addio sia alle monetine da 1 centesimo che quelle da 2 centesimi. Queste monete, pur valendo ben poco, tenendo conto del loro valore nominale, possono valere una ...

