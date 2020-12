Guendalina Tavassi verso Natale | ma il vestito è troppo corto | ops! – FOTO

(Di sabato 5 dicembre 2020)si mette in luce con le ultimepubblicate sul suo profilo Instagram. L’influencer promuove un prodotto sul suo profilo, ma i fan notano altroè decisamente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Luna44483790 : RT @salvatrash1: Mi dispiace, il punto più basso del programma. Neanche se fosse stata Guendalina Tavassi che ha fatto la storia del progra… - AlicePozzan : RT @salvatrash1: Mi dispiace, il punto più basso del programma. Neanche se fosse stata Guendalina Tavassi che ha fatto la storia del progra… - delenaobsessjon : RT @salvatrash1: Mi dispiace, il punto più basso del programma. Neanche se fosse stata Guendalina Tavassi che ha fatto la storia del progra… - margotsbullock : RT @salvatrash1: Mi dispiace, il punto più basso del programma. Neanche se fosse stata Guendalina Tavassi che ha fatto la storia del progra… - thestorm46 : RT @salvatrash1: Mi dispiace, il punto più basso del programma. Neanche se fosse stata Guendalina Tavassi che ha fatto la storia del progra… -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi

Tv Fanpage

Guendalina, con la voce rotta dalle lacrime, ha spiegato a Barbara come non solo si sentisse violata lei stessa, ma quanto fosse preoccupata per i propri cari, quelli più… Leggi ...Guendalina, con la voce rotta dalle lacrime, ha spiegato a Barbara come non solo si sentisse violata lei stessa, ma quanto fosse preoccupata per i propri cari, quelli più… Leggi ...