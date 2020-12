Guardiola | domani 700 panchine | «Altre 700 e poi mi ritiro…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Pepha parlato del traguardo delle 700Nella partita di Premier League contro il Fulham, Pepraggiungerà quota 700in carriera. L’allenatore del Manchester City ha parlato del traguardo in conferenza stampa. «Sì, saranno 700. Ne farò700 e poi mi ritirerò. È bellissimo. Quando inizi qualcosa non sai mai dove arriverai in futuro. Di certo non me lo sarei mai aspettato. È bel aver allenato per 700 partite con poche sconfitte». Leggi su Calcionews24.com