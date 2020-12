Grossi problemi Unieuro e PlayStation 5 di nuovo esaurite il 4 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si registrano evidenti problemi Unieuro oggi 4 dicembre, con ogni probabilità legata ad una vendita lampo di PlayStation 5. La notizia era nell’aria da ore, precisamente già da ieri pomeriggio, ma a differenza di quanto avvenuto con il Cyber Monday da noi raccontato la scorsa settimana, qui tutto è stato assai imprevedibile. Il motivo è semplice, in quanto la decisione della catena è stata quella di non annunciare l’orario in cui avremmo riscontrato unità di Sony in vendita all’interno dello store. I problemi Unieuro del 4 dicembre dovuti alla PlayStation 5 Insomma, ci sono pochi dubbi sul fatto che i problemi Unieuro riscontrati il 4 dicembre siano legati alla PlayStation 5. Da ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si registrano evidentioggi 4, con ogni probabilità legata ad una vendita lampo di5. La notizia era nell’aria da ore, precisamente già da ieri pomeriggio, ma a differenza di quanto avvenuto con il Cyber Monday da noi raccontato la scorsa settimana, qui tutto è stato assai imprevedibile. Il motivo è semplice, in quanto la decisione della catena è stata quella di non annunciare l’orario in cui avremmo riscontrato unità di Sony in vendita all’interno dello store. Idel 4dovuti alla5 Insomma, ci sono pochi dubbi sul fatto che iriscontrati il 4siano legati alla5. Da ...

fuomag9 : @santinoromano @sadecesen_2016 @sbonaccini In India hanno grossi problemi di tracciamento dei contagi, non escludo… - reginafiordelis : Agorà o non ha capito la domanda,o porello ha problemi .Perdere tempo con una simile assurdità , va considerato per… - LaurangelsLaura : @andiamoviaora Per disposizione di legge, vuole dire che il magistrato firmerà il tso senza grossi problemi, in aut… - bettasanlazzaro : Putroppo è così. #Governo assenza di visione solo #bonus #lotteria #sussidi. Quando la crisi si acutizzerà tutto q… - erTwitto : @marsigatto @javabird @yenisey74 Sai cos'è? La paura. Questi hanno una paura fottuta e quindi chiunque gli sventol… -

Ultime Notizie dalla rete : Grossi problemi Grossi problemi Unieuro e PlayStation 5 di nuovo esaurite il 4 dicembre OptiMagazine Mercato del petrolio: l’accordo Opec+ c’è, ma il 2021 sarà turbolento

Da gennaio sul mercato del petrolio arrivano 500mila bpd in più. Lo ha deciso l’Opec+ dopo una sessione di negoziati più difficile del previsto.

Sfondano la gioielleria Talarico e rubano alcuni gioielli: "La vetrina rotta è il danno più grosso"

LIVORNO. I due sistemi di allarme sono scattati a mezzanotte e 12 minuti. Con i ladri che hanno avuto il tempo di prendere "veramente pochi gioielli", commenta la titolare. Furto nella notte fra giove ...

Da gennaio sul mercato del petrolio arrivano 500mila bpd in più. Lo ha deciso l’Opec+ dopo una sessione di negoziati più difficile del previsto.LIVORNO. I due sistemi di allarme sono scattati a mezzanotte e 12 minuti. Con i ladri che hanno avuto il tempo di prendere "veramente pochi gioielli", commenta la titolare. Furto nella notte fra giove ...