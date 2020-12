«Green industrial revolution» | l’ossimoro di BoJo

Leggi su ilmanifesto

Boris Johnson ha annunciato entro il 2030 una nuova soglia di tagli del 68% del livello di emissioni del 1990. È tenuto a fissare questo obiettivo secondo i termini degli accordi di Parigi che ha sottoscritto nel 2015. Meglio del precedentemente stabilito al 53%, ma di certo non ancora abbastanza. I Tories puntano a zero emissioni entro il 2050 e naturalmente "guidano il mondo" sul sentiero della decarbonizzazione dell'economia come già su quello dell'izzazione. Non a caso la chiamano rivoluzione