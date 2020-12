'Grande Fratello Vip', il racconto della ventitreesima puntata (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alfonso Signorini nel pomeriggio ha annunciato ai Vipponi del ' Grande Fratello Vip ', ancora inconsapevoli, che questa sera andrà in onda la puntata del venerdì. Le reazioni sono molto diverse: c'è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alfonso Signorini nel pomeriggio ha annunciato ai Vipponi del 'Vip ', ancora inconsapevoli, che questa sera andrà in onda ladel venerdì. Le reazioni sono molto diverse: c'è ...

