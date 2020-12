Grande Fratello Vip, bellissima notizia per i fan: non era mai successo prima d’ora (Di venerdì 4 dicembre 2020) Grande Fratello Vip, in arrivo una bellissima notizia per i fan del reality più famoso d’Italia: ora è davvero ufficiale, la notizia Il Grande Fratello Vip, sta riscuotendo un ottimo successo, soprattutto adesso che si sta tutti chiusi in casa. Il reality sta tenendo compagnia agli italiani in un momento davvero difficile. Motivo per cui il padrone di casa Alfonso Signorini ha deciso di prolungare i tempi di messa in onda del programma. Il reality avrebbe dovuto infatti chiudere i battenti metà dicembre, ma adesso che la situazione Covid in Italia è nuovamente critica si è deciso di prolungare fino a fine febbraio. Grande Fratello Vip, la Grande notizia ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020)Vip, in arrivo unaper i fan del reality più famoso d’Italia: ora è davvero ufficiale, laIlVip, sta riscuotendo un ottimo, soprattutto adesso che si sta tutti chiusi in casa. Il reality sta tenendo compagnia agli italiani in un momento davvero difficile. Motivo per cui il padrone di casa Alfonso Signorini ha deciso di prolungare i tempi di messa in onda del programma. Il reality avrebbe dovuto infatti chiudere i battenti metà dicembre, ma adesso che la situazione Covid in Italia è nuovamente critica si è deciso di prolungare fino a fine febbraio.Vip, la...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - Chiara_46_58 : RT @xharrysfalls: Il grande fratello quest'anno è come quella serie che doveva finire alla terza stagione ma è arrivata alla decima ed ora… - nicola_2020 : Più che casa del grande fratello sembra la casa dei pazzi ????! #GFVIP #GFVIP5 - obisettantadue : RT @aciapparoni: #conferenzaconte, ormai diventa difficile trovare le parole per commentare. Premier imbarazzante, domande pure: l'ennesim… - RutaAllTheWay : RT @SimoJeanP: MTR sta facendo un Grande Fratello tutto suo, va avanti da sola e con il suo modo di essere, e io la stanno. Ciá ! ?? #GFVIP -