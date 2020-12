Grande Fratello Vip 5, un nuovo “vippone” da forfait e svela il motivo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5 torna stasera ma intanto uno dei nuovi concorrenti non entrerà nella casa: ecco svelato il motivo del suo forfait. Torna con una nuova puntata stasera il reality di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini che dopo una settimana di pausa ha ricominciato con il doppio appuntamento consueto. Tra le tante novità di questa sera non solo nuovi ingressi, ma anche una notizia ufficiale che riguarda Giacomo Urtis che da una settimana è ospite nella casa, da questa sera sarà un concorrente ufficiale di questa edizione. Ma non è tutto, anche un nuovo nome era già previsto come vippone ma proprio all’ultimo minuto ha dato forfait: scopriamo quindi insieme di chi si tratta e il motivo di questa sua camvio di ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020)Vip 5 torna stasera ma intanto uno dei nuovi concorrenti non entrerà nella casa: eccoto ildel suo. Torna con una nuova puntata stasera il reality di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini che dopo una settimana di pausa ha ricominciato con il doppio appuntamento consueto. Tra le tante novità di questa sera non solo nuovi ingressi, ma anche una notizia ufficiale che riguarda Giacomo Urtis che da una settimana è ospite nella casa, da questa sera sarà un concorrente ufficiale di questa edizione. Ma non è tutto, anche unnome era già previsto come vippone ma proprio all’ultimo minuto ha dato: scopriamo quindi insieme di chi si tratta e ildi questa sua camvio di ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - zazoomblog : Grande Fratello Vip concorrente rischia la squalifica: cos’è accaduto - #Grande #Fratello #concorrente - __babysara_ : RT @mollamj: continuerò a seguire tommi fuori come prima, ma per me il grande fratello finisce qua #GFVIP - Giada87133872 : @cyrusmiile Si certo vai sulle dirette e scegli il canale. Oppure sul sito del grande fratello. - chiamigliorati : RT @103puntifelici: Il grande fratello per me sono loro. È Tommaso che balla sul tavolo, Francesco con i boccoli, Pierpaolo con il codino,… -