‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 81: commenti al live (Di venerdì 4 dicembre 2020) giorno 81 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 4 dicembre 2020)81 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - fraancescaa00 : RT @dybalaxj: Tommaso sta male perché Francesco è un suo grande amico, per non dire fratello. Lo ha spiegato anche lui che ha difficoltà ad… - Utente91303691 : RT @dybalaxj: Tommaso sta male perché Francesco è un suo grande amico, per non dire fratello. Lo ha spiegato anche lui che ha difficoltà ad… - Vany19787191 : @dockyard_ lo trovi su mediaset play nella sezione grande fratello quando chiarisce con Giulia. L'HA DETTO ECCOME,… - attiliolioi : @GuidoCrosetto Si sta normalizzando uno stile indegno ,da comparsata ,come fosse un 'grande fratello ' e non il governo di un Paese ! -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello Il nuovo Rinascimento di Palazzo Serristori Fortune Italia