Grabri | chi è e che fine ha fatto la donna che ha travolto la vita di Vasco Rossi?

Leggi su chenews

(Di venerdì 4 dicembre 2020)hasognare intere generazioni con le sue canzoni, tra tutte una è rimasta nel cuore, Gabri: chi era lache hainnamorare? Foto da Instagram: @“Quest’avventura è stata una follia, è stata colpa mia” cantavain una delle sue canzoni d’amore più delicate di sempre, un amore proibito ma passionale. Quello che non tutti sanno è chesi riferisce a unain carne e ossa, quella che ha amato di più in tutta la sua. Per lei era solo, lo ha conosciuto quando aveva solo 13 anni e tre anni dopo era la fidanzata della più grande rock star della musica italiana. Stiamo ...