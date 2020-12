Gori il democratico: “Non fai il vaccino? Niente ingresso nei luoghi pubblici” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Bergamo, 4 dic – Anche per il sindaco di Bergamo Giorgio Gori «il vaccino rende liberi». Il primo cittadino orobico si è accodato al trend inaugurato dal renziano Faraone proponendo la democraticissima soluzione della «morte civile» per tutti coloro che rifiuteranno di sottoporsi alla vaccinazione contro il Sars-CoV-2. Gori propone la morte sociale per chi rifiuta il vaccino La espongono con tono magnanimo, a tratti paternalista, i novelli Pol Pot della sanitocrazia. Ti lasciano sempre con l’illusione di poter operare una scelta – se farsi sto benedetto vaccino o meno: leggete, per esempio, il tweet che Gori ha pubblicato ieri mattina: «Per fermare il #COVID e rilanciare l’economia è fondamentale che si vaccini più gente possibile – spiega – Niente obbligo, ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Bergamo, 4 dic – Anche per il sindaco di Bergamo Giorgio«ilrende liberi». Il primo cittadino orobico si è accodato al trend inaugurato dal renziano Faraone proponendo la democraticissima soluzione della «morte civile» per tutti coloro che rifiuteranno di sottoporsi alla vaccinazione contro il Sars-CoV-2.propone la morte sociale per chi rifiuta ilLa espongono con tono magnanimo, a tratti paternalista, i novelli Pol Pot della sanitocrazia. Ti lasciano sempre con l’illusione di poter operare una scelta – se farsi sto benedettoo meno: leggete, per esempio, il tweet cheha pubblicato ieri mattina: «Per fermare il #COVID e rilanciare l’economia è fondamentale che si vaccini più gente possibile – spiega –obbligo, ma ...

albertocarvani : @giorgio_gori Complimenti lei è un vero democratico!! - Krazy9Kat : RT @IlPrimatoN: Anche il sindaco di Bergamo tifa 'morte civile' per chi non si sottoporrà alla vaccinazione anti-Covid - IlPrimatoN : Anche il sindaco di Bergamo tifa 'morte civile' per chi non si sottoporrà alla vaccinazione anti-Covid - Nefer_Lulu : @giorgio_gori Ma l'era nazista non era finita? Ma il fascismo non era stato bandito? Ma siete tutti cinesi nell'ani… -

