Gli sfottò sulla pagina facebook di Conte: «Nei peperoncini dobbiamo mettere l’olio di oliva?» (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Ma perché non te ne torni da dove sei venuto?». Dopo la sceneggiata in tv, la pagina facebook di Conte viene travolta da sfottò, ironie, battute, vignette di ogni genere e misura. La rabbia della gente si tocca con mano. Quelle conferenze stampa a ripetizione sembrano una commedia. Ed è uno schiaffo a chi, in questa emergenza, sta facendo sacrifici enormi. La pagina facebook di Conte zeppa di sfottò Una marea di commenti sotto le immagini di Conte che parla in televisione. «Nessuno ti ha votato», scrive Andrea V. «Sei ridicolo. Usi le reti nazionali per giustificarti e farci sapere dell’uso improprio della scorta da parte della tua fidanzata. Vergognati e dimettiti». «È ora che il popolo si svegli», scrive a sua volta Tiziana D. «Non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Ma perché non te ne torni da dove sei venuto?». Dopo la sceneggiata in tv, ladiviene travolta da, ironie, battute, vignette di ogni genere e misura. La rabbia della gente si tocca con mano. Quelle conferenze stampa a ripetizione sembrano una commedia. Ed è uno schiaffo a chi, in questa emergenza, sta facendo sacrifici enormi. Ladizeppa diUna marea di commenti sotto le immagini diche parla in televisione. «Nessuno ti ha votato», scrive Andrea V. «Sei ridicolo. Usi le reti nazionali per giustificarti e farci sapere dell’uso improprio della scorta da parte della tua fidanzata. Vergognati e dimettiti». «È ora che il popolo si svegli», scrive a sua volta Tiziana D. «Non ...

SecolodItalia1 : Gli sfottò sulla pagina facebook di Conte: «Nei peperoncini dobbiamo mettere l’olio di oliva?»… - Rossana86448038 : RT @ivocamic: #CONTE GLI ITALIANI TI 'SCHIFANO' il premier annuncia l'intervista su Tg5 e viene travolto da insulti e sfottò RINGRAZIA IL… - Giangia6 : @MIiracleAligner Gli è uscita davvero demmerda però eh. Casualmente lo dici proprio quando giochiamo con le riserve… - gizzo97 : @DiegoASR86 Sono nero. Mi so dovuto pure beccare tutti gli sfottò in ufficio per giorni. Però mi ha fatto capire quanto ci temevano. - mikygaravaglia : RT @captblicero: Il ddl Zan contro l'omobitransfobia e l'abilismo è al Senato, dov'è stato accolto da una serie di sfottò omofobi da parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli sfottò Roma-Lazio | Scontri a Ponte Milvio, 11 fermati – Foto coreografie e striscioni Calcioblog.it