Giroud | dal poker al Siviglia al mercato | tre italiane ci pensano

Olivier Giroud ha il contratto in scadenza a giugno, il Chelsea non sembra intenzionato a rinnovarlo ma il centravanti francese continua ad essere determinante per i Blues. Nell'ultima gara di Champions League Giroud ha rifilato un poker al Siviglia con tre gol su azione e un rigore che lui stesso si è procurato. Il centravanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

