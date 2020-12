Giampaolo carica il Torino | «È il nostro augurio contro la Juventus»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con laL’allenatore del, Marco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la. Le sue parole. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU JUVENEWS24– «La squadra è migliorata e migliora sempre di più. In questa prima parte di campionato siamo stati penalizzati oltre modo dalle situazioni. Avremmo potuto avere più punti. PREPARARE IL DERBY – «Cuore sempre, organizzazione e personalità. La personalità la chiedo costantemente ai miei giocatori. Giocare la partita senza lasciarsi far giocare dalla partita». Leggi su Calcionews24.com