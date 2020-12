Ghirelli si espone dopo caos Livorno | “Violenza e incursioni da condannare”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Un blitz sotto la sede del club per protestare contro l'incertezza societaria. Tensione alle stelle in casadove è stato necessario l'intervento della polizia. Il blitz dei fan del club amaranto sta generando diverse polemiche e opinioni. A parlare, attraverso una nota condivisa anche dall'Ansa, è Francesco, numero uno della Lega Pro."Gli atti verificatisi presso la sede delCalcio non sono giustificati per alcun motivo", ha detto il presidente della C. "La violenza, lesono da condannare. Ac'è una situazione che preoccupa, è una piazza importante del calcio italiano. Mi auguro che si risolva al più presto. Noi continueremo a vigiliare e seguire il tutto con attenzione".Ilrischia di essere escluso dal campionato di Serie C se non ...