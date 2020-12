GF Vip | Maria Teresa Ruta sogna Domenica In ma la Venier risponde | “C’è la fila”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) All’interno della casa del Grande Fratello Vip c’è tanto tempo per pensare tanto al passato quanto al futuro. Lunghi momenti di riflessione per ogni concorrente che ha la possibilità, all’interno della casa più spiata d’Italia, di fare una sorta di bilancio. Tra coloro che si sono aperti sui sogni ancora da realizzare c’è ancheche non disdegna l’idea, un giorno, di poter condurreIn. Ma “zia” Mara… sembra prenderla molto larga.e il sogno diIn Tra i tanti sogni che il volto della televisione vorrebbe realizzare nella sua vita, a livello lavorativo, c’è quello di metter piede nello studio diIn in veste di conduttrice. Un ruolo che al ...