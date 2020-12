GF Vip: Giacomo Urtis innamorato di Tommaso Zorzi? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Giacomo Urtis è all’interno della casa del Grande Fratello Vip da ormai tre settimana. A quanto pare presto diventerà un concorrente a tutti gli effetti; intanto possiamo annunciare che pare che Urtis abbia una cotta per Zorzi! La permanenza di Giacomo Urtis nella casa del Grande Fratello Vip si è molto prolungata rispetto al previsto. Il chirurgo delle star pare abbia istaurato un ottimo rapporto con i suoi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020)è all’interno della casa del Grande Fratello Vip da ormai tre settimana. A quanto pare presto diventerà un concorrente a tutti gli effetti; intanto possiamo annunciare che pare cheabbia una cotta per! La permanenza dinella casa del Grande Fratello Vip si è molto prolungata rispetto al previsto. Il chirurgo delle star pare abbia istaurato un ottimo rapporto con i suoi Articolo completo: dal blog SoloDonna

