‘Gf Vip 5’, lo sportivo gay che sarebbe dovuto entrare nella Casa per Tommaso Zorzi era Alex Di Giorgio che però rivela: “Non potrò partecipare al programma” (Video) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si è tanto parlato del concorrente gay che avrebbe dovuto varcare la fatidica porta rossa del Grande Fratello Vip 5 in queste settimane. Più volte Alfonso Signorini aveva assicurato a Tommaso Zorzi che presto sarebbe entrato per lui qualcuno che avrebbe potuto suscitare il suo interesse e le ipotesi avanzate dal web su chi potesse essere il misterioso ragazzo non sono mancate. Il primissimo nome fatto era stato quello di Claudio Sona, poi smentito nel giro di poco tempo. Negli ultimi giorni, poi, un altro nome si è fatto sempre più insistente, quello del nuotatore Alex Di Giorgio. Da parte dello sportivo non era mai arrivata nessuna conferma, tuttavia poco fa il ragazzo ha pubblicato delle Instagram Stories con le quali ha finalmente fatto chiarezza. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si è tanto parlato del concorrente gay che avrebbevarcare la fatidica porta rossa del Grande Fratello Vip 5 in queste settimane. Più volte Alfonso Signorini aveva assicurato ache prestoentrato per lui qualcuno che avrebbe potuto suscitare il suo interesse e le ipotesi avanzate dal web su chi potesse essere il misterioso ragazzo non sono mancate. Il primissimo nome fatto era stato quello di Claudio Sona, poi smentito nel giro di poco tempo. Negli ultimi giorni, poi, un altro nome si è fatto sempre più insistente, quello del nuotatoreDi. Da parte dellonon era mai arrivata nessuna conferma, tuttavia poco fa il ragazzo ha pubblicato delle Instagram Stories con le quali ha finalmente fatto chiarezza. ...

Novella_2000 : Un vippone dato per centro fa dietrofront all’ultimo minuto: l’annuncio (VIDEO) #gfvip - blogtivvu : Concorrente gay per Tommaso Zorzi al #GFVip? Alex Di Giorgio non entra (VIDEO) - GiacomoSpartano : @tvblogit Ormai il gf vip che seguo spesso e volentieri, ormai sta diventando quello che erano un tempo le telenove… - SignorAndreaGa1 : Raga ma scherziamo?! Il grande fratello vip il 31?! Ma facciamo programmi musicali per quanto mi possa piacere il g… - BITCHYFit : Al GF Vip spunta Enzo, un ricchissimo presunto ex di Giulia Salemi impresario di pompe funebri -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Nuoto, 10 azzurri positivi al Covid: tra loro Detti e Quadarella Affaritaliani.it