GF Vip 5 | anticipazioni puntata 4-12-2020 | Elisabetta e Francesco lasciano la Casa

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ladel GF Vip 5 che andrà in onda in diretta stasera, venerdì 4 dicembre, sarà particolarmente triste sia per i ragazzi nella, che ancora non sanno cosa li aspetta (sono convinti che la prossima diretta sia prevista solo per sabato 7 e che il venerdì non ci sia più), sia per i fan, che vedranno andare via almeno due dei concorrenti più amati, ovveroGregoraci eOppini.Gregoraci lascia laper Nathan La show-girl calabrese aveva annunciato ampiamente la sua decisione di andare via, soprattutto a causa del figlio Nathan Falco, col quale desidera trascorrere il Natale. Ci sarebbero inoltre guai con Flavio Briatore, che sarebbe furioso per gli atteggiamento dell’ex moglie nellae vorrebbe ...