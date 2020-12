Gessica Notaro presenta il fidanzato Filippo. Tutti con lei: “È bellissimo, siete bellissimi” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Finalmente una meravigliosa notizia, Gessica Notaro dopo un’infinità di sofferenze ha ritrovato il sorriso al fianco di un bellissimo ragazzo. In realtà era un po’ di tempo che il suo cuore batteva per lui, ma ha deciso di renderlo noto solo adesso attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram che conta la bellezza di 369mila follower affezionati. La sua felicità ha illuminato anche la rete. La coraggiosissima Gessica Notaro ultimamente sta provando grandi soddisfazioni anche sul fronte professionale. Di recente è uscito il suo album intitolato Gracias a la vida, esaudendo la sua più grande aspirazione: debuttare come cantante nella musica. “Ci siamo. Finalmente è il momento di mostrarvi tutto”, ha scritto su Facebook. E ora mostra anche il suo nuovo amore. Gessica ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 4 dicembre 2020) Finalmente una meravigliosa notizia,dopo un’infinità di sofferenze ha ritrovato il sorriso al fianco di unragazzo. In realtà era un po’ di tempo che il suo cuore batteva per lui, ma ha deciso di renderlo noto solo adesso attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram che conta la bellezza di 369mila follower affezionati. La sua felicità ha illuminato anche la rete. La coraggiosissimaultimamente sta provando grandi soddisfazioni anche sul fronte professionale. Di recente è uscito il suo album intitolato Gracias a la vida, esaudendo la sua più grande aspirazione: debuttare come cantante nella musica. “Ci siamo. Finalmente è il momento di mostrarvi tutto”, ha scritto su Facebook. E ora mostra anche il suo nuovo amore....

Poi l’amore, quello che regala un sogno e fa impazzire i fan: ecco chi è Filippo Bologni, il fidanzato di Gessica Notaro… Il nome di Filippo Bologni è noto al mondo dell’equitazione, ma non solo: ...

