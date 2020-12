Gerry Scotti si racconta dopo il Covid: le confessioni a Verissimo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ospite nella puntata di sabato 5 dicembre 2020, il conduttore parlerà del periodo difficile che ha affrontato dopo essere risultato positivo al Coronavirus L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ospite nella puntata di sabato 5 dicembre 2020, il conduttore parlerà del periodo difficile che ha affrontatoessere risultato positivo al Coronavirus L'articolo proviene da Gossip e Tv.

dance8368 : @pazzipergerry @Gerry_Scotti Però è strano che non ha saltato nemmeno un collegamento in tv - sonosarapoi : Mi scordo pure nella pasta il sale E Gerry Scotti ha un fisico bestiale - AnnaMCristofore : @MusicTvOfficial @verissimotv @Gerry_Scotti @Negramaro @MARCOCARTA85 @barwuahenock1 Sintonizzata per vedere @MARCOCARTA85 ?????? - minagelso : RT @Mio50249646: @MusicTvOfficial @verissimotv @Gerry_Scotti @Negramaro @MARCOCARTA85 @barwuahenock1 Aspettando Marco... ?? - minagelso : RT @toninatallarico: @MusicTvOfficial @MARCOCARTA85 @verissimotv @Gerry_Scotti @Negramaro @barwuahenock1 Aspettando #MarcoCarta #DomenicheD… -