George Clooney, la proposta ad Amal che gli ha cambiato la vita. E i gemelli fanno disperare (Di venerdì 4 dicembre 2020) Che Amal abbia cambiato la vita a George Clooney, questo è chiaro a tutti. Ma ora la star di Hollywood ha svelato il momento preciso in cui l’avvocato ha trasformato per sempre lo scapolo d’oro che nessuna, nemmeno la bellissima Elisabetta Canalis, è riuscita a conquistarlo per sempre. George Clooney, ospite al programma CBS Sunday Morning, ha raccontato di quando ha fatto la proposta di matrimonio ad Amal, un momento un pochino imbarazzante, visto che la futura signora Clooney ha impiegato 20 minuti prima di rispondergli. George ha una spiegazione molto logica per questa titubanza: “Non abbiamo mai parlato di matrimonio quando ci frequentavamo, e gliel’ho chiesto di punto in bianco”. Ecco il motivo ... Leggi su dilei (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cheabbiala, questo è chiaro a tutti. Ma ora la star di Hollywood ha svelato il momento preciso in cui l’avvocato ha trasformato per sempre lo scapolo d’oro che nessuna, nemmeno la bellissima Elisabetta Canalis, è riuscita a conquistarlo per sempre., ospite al programma CBS Sunday Morning, ha raccontato di quando ha fatto ladi matrimonio ad, un momento un pochino imbarazzante, visto che la futura signoraha impiegato 20 minuti prima di rispondergli.ha una spiegazione molto logica per questa titubanza: “Non abbiamo mai parlato di matrimonio quando ci frequentavamo, e gliel’ho chiesto di punto in bianco”. Ecco il motivo ...

