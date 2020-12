George Clooney | “I nostri gemelli di 3 anni usano l’italiano come arma contro me e Amal”

Leggi su tpi

(Di venerdì 4 dicembre 2020) I figli die Amalhanno una simpaticai genitori: la lingua italiana. Lo stesso attore, durante un’intervista concessa al Jimmy Kimmel Live, ha rivelato che iElla e Alexander, tre, parlano un perfetto italiano, mentre lui e Amal non conoscono la lingua e quindi hanno fornito ai figli uno strumento da usarei genitori. “Abbiamo fatto una cosa veramente sciocca – ha detto– loro parlano italiano correttamente, ribadisco, un corretto italiano, a tre. Ma io non parlo italiano e mia moglie neanche, quindi li abbiamoti con una lingua”. E l’attore, 59, scherzando ha spiegato che i figli gli rispondono in italiano. “Se dico ‘andate a ...