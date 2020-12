George Clooney: “I nostri figli usano l’italiano come arma contro me e Amal” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ospite al “Jimmy Kimmel Live”, George Clooney ha rivelato un particolare divertente della sua vita familiare: i figli Ella e Alexander utilizzano l’italiano come arma contro di lui e la moglie Amal. Da tre anni, George Clooney e la moglie Amal Alamuddin sono genitori dei gemelli Ella e Alexander. La bellissima coppia, con prole al L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ospite al “Jimmy Kimmel Live”,ha rivelato un particolare divertente della sua vita familiare: iElla e Alexander utilizzanodi lui e la moglie Amal. Da tre anni,e la moglie Amal Alamuddin sono genitori dei gemelli Ella e Alexander. La bellissima coppia, con prole al L'articolo NewNotizie.it.

