George Clooney fregato dai figli che parlano italiano: «Quando chiedo di mettere in ordine, rispondono: ‘Papà str…’» – Il video (Di venerdì 4 dicembre 2020) I due figli gemelli di George Clooney e Amal Alamuddin usano l’italiano come linguaggio speciale per comunicare fra di loro alle spalle dei genitori. L’attore, ospite del Jimmy Kimmel Live show, ha raccontato che – complici le frequenti vacanze in Italia di tutta la famiglia sul lago di Como – i piccoli Ella e Alexander, di soli 3 anni, «parlano un italiano fluente». Peccato però che né lui, né sua moglie siano in grado di capirlo: «Abbiamo fatto una cosa davvero stupida. A tre anni loro parlano correntemente italiano, ma io no e nemmeno Amal. Quindi è davvero terribile. Li abbiamo armati con una lingua segreta. Io gli dico: “Mettete in ordine la vostra stanza”. E loro: “Papà stranzo!”. E io: “Cosa?!”», ha detto ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 dicembre 2020) I duegemelli die Amal Alamuddin usano l’come linguaggio speciale per comunicare fra di loro alle spalle dei genitori. L’attore, ospite del Jimmy Kimmel Live show, ha raccontato che – complici le frequenti vacanze in Italia di tutta la famiglia sul lago di Como – i piccoli Ella e Alexander, di soli 3 anni, «unfluente». Peccato però che né lui, né sua moglie siano in grado di capirlo: «Abbiamo fatto una cosa davvero stupida. A tre anni lorocorrentemente, ma io no e nemmeno Amal. Quindi è davvero terribile. Li abbiamo armati con una lingua segreta. Io gli dico: “Mettete inla vostra stanza”. E loro: “Papà stranzo!”. E io: “Cosa?!”», ha detto ...

repubblica : George Clooney: 'I nostri gemelli usano l'italiano come arma contro di noi' [aggiornamento delle 17:40] - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Se dico loro: 'Andate a mettere in ordine la vostra stanza', loro rispondono: 'Papà stranzo!'” #GeorgeClooney https:/… - ParamountItalia : “Se dico loro: 'Andate a mettere in ordine la vostra stanza', loro rispondono: 'Papà stranzo!'” #GeorgeClooney - sfiorata82 : RT @badtasteit: #GeorgeClooney svela il 'madornale errore' educativo che lui e sua moglie Amal hanno fatto con i loro gemelli - pansopher1 : RT @medicojunghiano: George Clooney, i figli usano l'italiano per gioco contro di lui e Amal -