Gentiloni e Sassoli: superiamo il veto di Polonia e Ungheria sul bilancio europeo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo Gentiloni e Sassoli il veto dei due paesi deve essere superato, mettendo da parte le regole finora vigenti. Quando si tratta di Paesi governati dalle destre per i nostri sinistri rappresentanti in Europa le regole non valgono Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondoildei due paesi deve essere superato, mettendo da parte le regole finora vigenti. Quando si tratta di Paesi governati dalle destre per i nostri sinistri rappresentanti in Europa le regole non valgono

ClaudioCrosara : regole di funzionamento autonome non modificate ne da Sassoli ne tanto meno da Gentiloni, giullari messi in quelle… - FapontiFranco : @AlessandraOdri @EnricoLetta Sottoscrivo. Letta è, con Sassoli e Gentiloni la persona più sopravalutata del Parlame… - Niko_VI : RT @Giorgiolaporta: Mi spiegate perché l'eurodeputato del #PPE della Merkel quando vota per Gualtieri, Sassoli e Gentiloni e contro gli uom… - luigim5491 : RT @Giorgiolaporta: Mi spiegate perché l'eurodeputato del #PPE della Merkel quando vota per Gualtieri, Sassoli e Gentiloni e contro gli uom… - SamGibili1 : RT @Giorgiolaporta: Mi spiegate perché l'eurodeputato del #PPE della Merkel quando vota per Gualtieri, Sassoli e Gentiloni e contro gli uom… -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni Sassoli Sassoli-Gentiloni, tandem poliziotto buono e cattivo Avanti! Gentiloni e Sassoli: superiamo il veto di Polonia e Ungheria sul bilancio europeo

BRUXELLES – «UE avanti tutta con Next Generation EU anche senza Polonia ed Ungheria». Lo ha confermato il commissario europea all’Economica, Paolo Gentiloni, in occasione di un webinar organizzato da ...

UE decisa ad andare avanti su Recovery Fund. Gentiloni: "Non ci faremo bloccare"

UE avanti tutta con Next Generation EU anche senza Polonia ed Ungheria. Lo ha confermato il commissario europea all'Economica, Paolo Gentiloni, ...

BRUXELLES – «UE avanti tutta con Next Generation EU anche senza Polonia ed Ungheria». Lo ha confermato il commissario europea all’Economica, Paolo Gentiloni, in occasione di un webinar organizzato da ...UE avanti tutta con Next Generation EU anche senza Polonia ed Ungheria. Lo ha confermato il commissario europea all'Economica, Paolo Gentiloni, ...