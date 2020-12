Gennaio sarà terribile | l' allarme di Fauci per il la corsa del Covid in Usa

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020)un inizio di anno molto complicato negli Stati Uniti. Lo dice, lanciando l’, il virologo Anthony. “”, spiega, nel giorno in cui gli Usa stabilito altri tre tristi record, registrando il più alto numero giornaliero di decessi per il coronavirus, di nuovi casi, mentre per il secondo giorno consecutivo le persone ricoverate sono oltre 100mila persone. E numerosi stati avvertono di aver quasi esaurito la disponibilità di posti letto nei reparti di terapia intensiva., che ha accettato l’offerta di Biden di servire come consigliere medico per la sua amministrazione, ha detto di aspettarsi un ulteriore aumento dei casi e dei decessi a metà dicembre, in gran parte attribuibile ai festeggiamenti del Ringraziamento, la settimana ...