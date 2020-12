Gb: arrestato sindaco di Liverpool, sospettato di corruzione (Di sabato 5 dicembre 2020) Londra, 4 dic. (Adnkronos) - Il sindaco di Liverpool, Joe Anderson è stato arrestato perché sospettato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e intimidazione di testimoni. E' quanto riferisce la Bbc. Anderson insieme ad altri quattro sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine durata un anno legata all'aggiudicazione di contratti di costruzione nella città. Il Partito Laburista, intanto, ha sospeso Anderson in attesa di conoscere l'esito dell'indagine. Il consiglio comunale di Liverpool ha detto che stava collaborando con la polizia. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Londra, 4 dic. (Adnkronos) - Ildi, Joe Anderson è statoperchédi associazione a delinquere finalizzata allae intimidazione di testimoni. E' quanto riferisce la Bbc. Anderson insieme ad altri quattro sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine durata un anno legata all'aggiudicazione di contratti di costruzione nella città. Il Partito Laburista, intanto, ha sospeso Anderson in attesa di conoscere l'esito dell'indagine. Il consiglio comunale diha detto che stava collaborando con la polizia.

Ultime Notizie dalla rete : arrestato sindaco Regno Unito, arrestato per frode e corruzione il sindaco di Liverpool la Repubblica Neve nel varesotto, 53enne deceduto schiacciato

Episodio tragico in provincia di Varese. Un uomo di 53 anni è morto schiacciato da un albero a causa della neve.

Terribile episodio a Varese. Un uomo di 53 anni che stava rincasando dal lavoro è morto schiacciato dal peso di un albero.

