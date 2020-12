Galli durissimo | «Sono stanco di consolare chi piange nonni e genitori dopo averli infettati» – Il video

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il primario del Sacco di Milano Massimotaglia corto su una delle polemiche più forti tra quelle scoppiatel’ultimo Dpcm, cioè quella che riguarda i ricongiungimenti familiari sotto Natale. Raggiungere parenti anziani con il nuovo provvedimento del presidente del Consiglio è più complicato, o quantomeno scoraggiato, soprattutto nei giorni di festa, con il divieto di uscire dal proprio Comune. Una limitazione che secondo presidenti di Regione come il ligure Giovanni Toti e il veneto Luca Zaia rischia di lasciare soli i. Cosa prevede il nuovo Dpcm di Natale Il testo definitivo del Dpcm del 3 dicembre 2020 Verso un corridoio di regioni gialle da Nord a Sud: il 19 e 20 dicembre giorni neri per i viaggi. Le previsioni sui cambi di colore da domani Ma consentire ricongiungimenti (e possibili assembramenti) fra parenti ...

infoitcultura : Cartabianca, Covid e scuola. Durissimo il professor Galli: 'Riaprire il 9 dicembre è solo uno slogan politico. Pess… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli durissimo

Open

Sospendere il pagamento della Tari per le associazioni sportive. Questa la richiesta fatta dall’ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, che da poco indossa le vesti di consigliere re ...“È evidente che, se non si mantengono le precauzioni fondamentali per limitare la diffusione dei contagi da Sars-CoV-2, non potremo che rivedere una ...