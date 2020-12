Gagliardini imprescindibile per Conte: il club pensa al rinnovo fino al 2025 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roberto Gagliardini è diventato uno dei giocatori chiave per Antonio Conte ed è per questo motivo che il club pensa al rinnovo fino al 2025 Roberto Gagliardini è uno dei giocatori chiave per lo scacchiere di Antonio Conte, e i numeri sono lì a dimostrarlo. Se partisse dall’inizio anche domani, per l’ex Atalanta sarebbe la quinta partita di fila da titolare. Tra i giocatori di movimento, solo Bastoni ha una striscia aperta piu? lunga. Lo scorso campionato con lui in campo l’Inter viaggiava a 2,25 punti di media, in 24 partite, con 4 gol. E anche l’anno prima con Spalletti erano stati 2,26 in 19 partite, con 5 gol. Quest’anno e? gia? a quota due reti: solo Lautaro e Lukaku hanno segnato di piu?. “Affidabile” e? la definizione che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Robertoè diventato uno dei giocatori chiave per Antonioed è per questo motivo che ilalalRobertoè uno dei giocatori chiave per lo scacchiere di Antonio, e i numeri sono lì a dimostrarlo. Se partisse dall’inizio anche domani, per l’ex Atalanta sarebbe la quinta partita di fila da titolare. Tra i giocatori di movimento, solo Bastoni ha una striscia aperta piu? lunga. Lo scorso campionato con lui in campo l’Inter viaggiava a 2,25 punti di media, in 24 partite, con 4 gol. E anche l’anno prima con Spalletti erano stati 2,26 in 19 partite, con 5 gol. Quest’anno e? gia? a quota due reti: solo Lautaro e Lukaku hanno segnato di piu?. “Affidabile” e? la definizione che ...

vanolmax : @marifcinter Vero penso sia imprescindibile nel gioco di Conte poi due tra vidal gagliardini barella il punto è… - AdamoLoi : In questo momento è imprescindibile! #Gagliardini - tempibui : Gagliardini imprescindibile in questa Inter. Purtroppo è così, dobbiamo starce - zicogno : @marifcinter Penso che Gagliardini sia imprescindibile con il vertice alto, giocando con il 352 secondo me no, tant… - TheSalgari : @valerio_santori Le caratteristiche di Gagliardini quali sono!? Oggi ha segnato (una gioia ogni tanto), ma per il r… -

Ultime Notizie dalla rete : Gagliardini imprescindibile Gagliardini imprescindibile per Conte: il club pensa al rinnovo fino al 2025 Calcio News 24 News mercato Genoa, Rovella Inter è più di un’idea: difficile che Preziosi riesca a tenerlo

Rovella Inter, Marotta punta il talento del Grifone: Preziosi proverà a convincerlo, ma i nerazzurri avanzano decisi nella trattativa ...

Inter - Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla in TV

E' la sfida decisiva, che lo stesso Antonio Conte nella sua conferenza stampa non ha esitato a definire come un dentro o fuori: l'Inter affronta il Real Madrid nella 4ª giornata del girone di Champion ...

Rovella Inter, Marotta punta il talento del Grifone: Preziosi proverà a convincerlo, ma i nerazzurri avanzano decisi nella trattativa ...E' la sfida decisiva, che lo stesso Antonio Conte nella sua conferenza stampa non ha esitato a definire come un dentro o fuori: l'Inter affronta il Real Madrid nella 4ª giornata del girone di Champion ...