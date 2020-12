Gabriele Parpiglia: “La mia seconda vita si chiama famiglia” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Intervista a cura di:Marco Zoccali Il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia è da poco tornato in onda con la trasmissione che lo vede indossare i panni di conduttore, seconda vita (trasmesso su Dplay), che mette al centro del racconto i percorsi di rinascita di volti noti della tv e dello spettacolo. In questa seconda edizione gli ospiti di Gabriele Parpiglia sono Matteo Giordano de Il castello delle cerimonie, Tommaso Zorzi, Aurora Betti, il wedding planner Enzo Miccio, Martina Nasoni, lo chef Damiano Carrara e Federico Lauri, più conosciuto come Federico Fashion Style. Ognuno di loro ha raccontato a cuore aperto a Gabriele Parpiglia la propria storia di cambiamento e trasformazione in seguito a momenti di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Intervista a cura di:Marco Zoccali Il giornalista e autore televisivoè da poco tornato in onda con la trasmissione che lo vede indossare i panni di conduttore,(trasmesso su Dplay), che mette al centro del racconto i percorsi di rinascita di volti noti della tv e dello spettacolo. In questaedizione gli ospiti disono Matteo Giordano de Il castello delle cerimonie, Tommaso Zorzi, Aurora Betti, il wedding planner Enzo Miccio, Martina Nasoni, lo chef Damiano Carrara e Federico Lauri, più conosciuto come Federico Fashion Style. Ognuno di loro ha raccontato a cuore aperto ala propria storia di cambiamento e trasformazione in seguito a momenti di ...

