Furia di Trump per le elezioni perse | pioggia di tweet su brogli e cospirazioni mai provate

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ifuriosi dinon smettono mai. Da settimane il presidente uscente divide il suo tempo tra il golf e Twitter, con una serie crescente di messaggi suiche denuncia da ormai un mese senza aver ancora portato una prova a supporto, se non il tragicomico show rappresentato da Rudy Giuliani che gira le assemblee legislative degli Stati a maggioranza repubblicana, dove un annoiato gruppo di deputati ascolta l’ex sindaco di New York sbraitare su complotti internazionali e operazioni degne della Spectre, ovviamente senza portare una prova, e i suoi cosiddetti testimoni oculari. Tutte cose che i tribunali, spesso presieduti da giudici conservatori e, in qualche caso, anche nominati dahanno respinto con perdite e giudizi durissimi. LEGGI ANCHE >all’attacco dei governatori ...