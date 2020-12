Frank Zappa, il gigante della musica che ha reso unico il ‘900 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Frank Zappa (21 dicembre 1940- 4 dicembre 1993) fu uno dei compositori più eclettici del ‘900. La sua influenza esercitata in ambito musicale fu immensa; il suo lascito culturale enorme. La sua musica viene oggi suonata nei maggiori festival internazionali e nei programmi dei concerti di musica contemporanea e ha inoltre ispirato artisti come Elio e le Storie Tese, Caparezza, i Dream Theater, i Ramones e Stefano Bollani. Frank Zappa è stato un chitarrista di immenso talento, che ha saputo infondere alla musica la sua istrionica personalità: la peculiarità delle sue composizioni è quella di non poter essere relegata ed etichettata in un determinato genere. Dal rock’n’roll al jazz, dal blues alla musica classica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020)(21 dicembre 1940- 4 dicembre 1993) fu uno dei compositori più eclettici del. La sua influenza esercitata in ambitole fu immensa; il suo lascito culturale enorme. La suaviene oggi suonata nei maggiori festival internazionali e nei programmi dei concerti dicontemporanea e ha inoltre ispirato artisti come Elio e le Storie Tese, Caparezza, i Dream Theater, i Ramones e Stefano Bollani.è stato un chitarrista di immenso talento, che ha saputo infondere allala sua istrionica personalità: la peculiarità delle sue composizioni è quella di non poter essere relegata ed etichettata in un determinato genere. Dal rock’n’roll al jazz, dal blues allaclassica ...

Con la sua ecletticità Frank Zappa ha reso unico il XX secolo: una mente libera e indipendente che ha influenzato il panorma contemporaneo.

