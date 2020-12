Francoforte (Germania) – Tribunale tedesco non merita tutela il nome di Giovanni Falcone

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Respinto il ricorso della sorella del giudice contro un ristoratore diche nella sua pizzeria “e Borsellino” ha affiancato la foto dei magistrati a quelle del Padrino Per la sua pizzeria a, in, ha scelto ile Borsellino”. Sui muri del locale ha appeso la celebre foto di Tony Gentile

Respinto il ricorso della sorella del giudice contro un ristoratore di Francoforte che nella sua pizzeria “Falcone e Borsellino” ha affiancato la foto dei magistrati a quelle del Padrino Per la sua pi ...La pizzeria "Falcone e Borsellino" al centro di un vero e proprio caso: il nome non è tutelato. Denuncia respinta, via al ricorso ...