"Francesco Oppini lascia la casa". GF Vip, Tommaso Zorzi a pezzi: "Come farò senza di lui?". E spunta una telefonata di Alba Parietti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di scelte al Grande Fratello Vip. In queste ore gli inquilini della Casa più spiata d'Italia sono chiamati a scegliere se rimanere nel gioco oppure abbandonare per tornare dai propri affetti per le feste natalizie. La decisione si è resa obbligatoria dopo che la produzione del programma ha annunciato il prolungamento dello stesso show (i concorrenti hanno firmato contratti validi fino a ridosso del Natale, Mediaset ha optato per allungare il percorso fino a febbraio; per questo adesso i partecipanti devono capire cosa fare). Nella giornata odierna Francesco Oppini, tra i più indecisi, ha sentito in confessionale sua madre Alba Parietti. L'imprenditore e telecronista sportivo, dopo la chiacchierata (documentata dalla 59enne piemontese sui suoi profili social), pare aver preso una decisione: lasciare il gioco.

zorziitsmood : RT @downeyjessevans: Tommaso 'Oppini resta 1 in tendenza' Francesco va per abbracciarlo Tommaso indietreggia 'cosa mi devi dire?' Francesco… - __occhiprofondi : RT @lovefortommy: Francesco non mancherà solo per l’amicizia con Tommy. Francesco mancherà per tutto quello che lui stesso ha dato in casa… - 16Pinti : RT @downeyjessevans: Francesco Oppini così ti voglio vedere. Sorridente, sempre.? #gfvip - itsmc17 : RT @gggreatescape: Francesco: «Ma 'Il mondo' del Volo l'hanno messa una volta sola...» SENTI OPPINI LA SMETTI #GFVIP - _Tessie255_ : RT @lovefortommy: Francesco non mancherà solo per l’amicizia con Tommy. Francesco mancherà per tutto quello che lui stesso ha dato in casa… -

