Fra Assange e l' Italia | un’analisi sullo stato dell’informazione

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (a cura di Giorgio Michalopoulos) Qualche giorno fa durante un “incontro con l’autore” riservato agli studenti di un’universitàna, èchiesto all’ospite (un noto conduttore e giornalista televisivo) se fosse preoccupato per il futuro del giornalismo pensando alla situazione cui Julianè costretto nel carcere di Belmarsh da mesi. Per chi non lo sapesse, nel corso di un’ondata Covid nel carcere di Belmarsh,è rimasto confinato in cella, come riportato dalla sua compagna Stella Moris su Twitter. Con 56 persone nel suo blocco risultate positive,ancora oggi è confinato, nonostante le condizioni di salute estremamente precarie. Già nel maggio 2019 Nils Melzer, inviato speciale sulla tortura delle Nazioni Unite segnalava una situazione allarmante. Belmarsh #Covid ...