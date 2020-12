Fotografia e pandemia | com' è cambiata la percezione dell’immagine bi-dimensionale

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) E poi all’improvviso…una. Sembra quel cartone animato di quando ero piccolo, si chiamava se non sbaglio “il fantastico Mondo di Paul”, dove c’erano due personaggi: Paul e Nina e un pupazzo, Pakkun, capace di fermare il tempo. A marzo l’orsetto Pakkun ha fermato il tempo, e ci siamo trovati immersi nell’incubo dellascatenata da un terribile coronavirus a oggi sconosciuto al nostro sistema immunitario. Di punto in bianco è accaduto tutto quello che nessuno di noi avrebbe mai immaginato: tutto il mondo si è chiuso in casa per evitare il contagio che nel frattempo aveva iniziato a mietere vittime in molti luoghi del pianeta, uccidendo in maniera subdola. Tutti coloro che non si sono ammalati, hanno dovuto fare i conti con una sorta di “arresti domiciliari” dove tutte le attività umane venivano ridotte a connessioni web attraverso ...